in foto: L’eliambulanza sul luogo dell’incidente

Grave incidente nel pomeriggio di oggi nella zona dell'Infernetto, a Roma: due auto, una Opel Corsa guidata da un cittadino rumeni e una Nissan Note sulla quale viaggiava un'intera famiglia, si sono scontrate in via Dobbiaco, all'incrocio con via Ermanno Wolf Ferrari. Ad avere la peggio l'auto sulla quale viaggiava la famiglia, padre, madre e figlio: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno dovuto estrarre i feriti dalle lamiere e un'ambulanza dell'Ares 118, che ha trasportato la donna e il ragazzo all'ospedale San Camillo. Particolarmente preoccupanti le condizioni del ragazzo, ricoverato in codice rosso per numerosi traumi.

Praticamente illesi, invece, il padre e il conducente dell'altra vettura. Sul posto sono giunte anche le forze dell'ordine, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare la dinamica dell'incidente, ancora poco chiara, e per accertare eventuali responsabilità. La strada è rimasta chiusa per consentire i soccorsi e i rilievi, causando notevoli disagi al traffico automobilistico.