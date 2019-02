in foto: I mezzi incidentati e divorati dalle fiamme

Un grave incidente è avvenuto oggi – martedì 19 febbraio – su via di Tor di Quinto. Qui, per cause ancora da chiarire, si sono scontrati frontalmente un camion e un'auto. Entrambi i mezzi a seguito dell'impatto sono andati a fuoco. Il furgone e l'Audi Q3 sono stati distrutti dal rogo, spento dai vigili del fuoco accorsi sul posto, mentre i conducenti rimasti feriti sono stati trasportati d'urgenza in ospedale da due ambulanze del 118. Da quanto si apprende non sono in pericolo di vita.

Inevitabili le ripercussioni al traffico congestionato in tutta la zona tra Ponte Milvio e via Flaminia, con la circolazione deviata per consentire le operazioni di soccorso e successivamente i rilievi e la rimozione dei mezzi incidentati. L'ingente sversamento di benzina sulla carreggiata ha poi costretto a un ulteriore sforzo per ripristinare le condizioni di sicurezza per la circolazione. Sul posto, oltre i soccorsi sanitari, anche le forze dell'ordine e la Polizia Locale.