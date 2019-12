in foto: Le operazioni di soccorso sulla SR 630

Un grave incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri – domenica 15 dicembre – sulla superstrada Cassino – Formia nel territorio del comune di Ausonia. Coinvolte due vetture, una Fiat 550 e una Fiat Punto, a bordo delle quali viaggiavano due giovani coppie. Ad avere la peggio la ragazza che viaggiava a bordo della Fiat 550 che per l'impatto ha finito per ribaltarsi al centro della carreggiata. Soccorsa dal personale sanitario del 118 giunto sul posto con diverse ambulanze, è stata trasportata al Policlinico Umberto I di Roma a bordo di un'eliambulanza atterrata al lato della carreggiata.

Le operazioni di soccorso

Le altre persone rimaste coinvolte nell'incidente sono invece state trasportate all'ospedale più vicino, il Santa Scolastica di Cassino, ma le loro condizioni da quanto si apprende non destano particolare preoccupazione. Sul posto, oltre i soccorsi sanitari, i carabinieri della Compagnia di Pontecorvo che hanno chiuso la strada per rendere possibili le operazioni di soccorso ed eseguito i successivi rilievi, e i vigili del fuoco di Cassino che hanno estratto i feriti dalle lamiere delle auto e rimosso i veicoli incidentati.

Chiusa la SR 630: traffico in tilt

Ancora da appurare l'esatta dinamica e le eventuali responsabilità nel sinistro. Inevitabili le ripercussioni alla circolazione in entrambi i sensi di marcia per la chiusura della SR 630. La situazione è tornata alla normalità solo dopo diverse ore in serata con la messa in sicurezza e la riapertura della carreggiata in entrambe le direzioni.