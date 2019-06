Mattinata difficile per i pendolari e gli automobilisti in viaggio verso Roma su via Pontina. Un grave incidente stradale è avvenuto nella mattina di oggi – mercoledì 19 giugno – su via Pontina, all'altezza di via Apriliana del territorio di Aprilia in direzione della capitale. Lo schianto ha riguardato una vettura e una moto. Ad avere la peggio un motociclista che è rimasto gravemente ferito nell'impatto. Sul posto il personale sanitario del 118 che ha chiesto l'immediato intervento di un'eliambulanza, che è atterrata a bordo strada. L'uomo è stato trasportato d'urgenza in un ospedale romano, dove è tutt'ora ricoverato in gravi condizioni.

Incidente su via Pontina: la situazione del traffico

Sul posto anche la Polizia Stradale che ha deviato il traffico per consentire le operazioni di soccorso e le successive operazione di rilievo per stabilire la dinamica di quanto accaduto. Inevitabili le ripercussioni alla circolazione con la corsia in direzione Roma rimasta paralizzata e la creazione di lunghe code. Via Pontina è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni per permettere l'atterraggio dell'elisoccorso. Astral comunica che, riaperta la strada e terminate le operazioni di soccorso, rimangono lunghe code verso la capitale.