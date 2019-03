Un terribile schianto su via Appia Nuova è avvenuto nel pomeriggio di oggi – venerdì 29 marzo – all'altezza dell'aeroporto di Ciampino. Erano circa le 16.45 quando due vetture di grossa cilindrata si sono scontrate. L'impatto, violentissimo, ha coinvolto un suv e una Mercedes. Ad avere la peggio il conducente della Mercede, un 31enne di Roma, sbalzato fuori dalla sua vettura, una decappottabile, finendo per cadere rovinosamente sull'asfalto. Sul posto sono giunte due ambulanze e il 31enne è stato trasportato di urgenza al nuovo ospedale dei Castelli Romani ad Ariccia. Entrato in codice rosso in pronto soccorso con diversi traumi e lesioni, non sarebbe però in pericolo di vita. Ferito anche il conducente del suv, un uomo di 45 anni, anche lui soccorso dal personale sanitario anche se è rimasto ferito in modo lieve.

Incidente via Appia Nuova: traffico in tilt

Inevitabili le ripercussioni alla circolazione, con via Appia Nuova chiusa nel tratto interessato e il traffico deviato e poi aperta su una sola corsia. File e rallentamenti fino al Grande Raccordo Anulare, la situazione è tornato alla normalità solo verso le 18.00. La Polizia stradale di Albano ha eseguito i rilievi del caso per accertare la dinamica dell'incidente e stabilire eventuali responsabilità nel sinistro.