in foto: I due mezzi incidentati su via Appia Nuova

Un grave incidente è avvenuto su via Appia Nuova, in località Borgo Garibaldi ad Albano. Nello schianto, avvenuto attorno alle 4.00 del mattino di oggi, domenica 8 settembre, sono rimaste ferite sei persone, tutti ragazzi giovanissimi di età compresa tra i 20 e i 22 anni. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due vetture, una Fiat Panda con a bordo quattro giovani di Aprilia, e una Citroen C3 con a bordo due ragazzi di Albano. Secondo quanto ricostruito la Fiat Panda stava facendo inversione sulla strada, chiusa per ragioni di viabilità connesse alla Sagra della Porchetta di Ariccia. I vigili del fuoco hanno estratto i feriti dalle lamiere delle vetture, mentre le ambulanze del 118 ne hanno predisposto il trasferimento in ospedale. Ad avere la peggio i due conducenti delle auto coinvolte, trasferiti in codice rosso al Policlinico di Tor Vergata a Roma dove sono tutt'ora ricoverati. Non destano preoccupazione le condizioni delle altre quattro persone coinvolte nel sinistro.

Strada chiusa fino alle 10.00: disagi alla circolazione

Inevitabili gravi ripercussioni alla circolazione: il tratto di strada interessato è stato chiuso fino alle 10.00 del mattino per permettere i rilievi del caso e la seguente messa in sicurezza della sede stradale della Polizia di Albano, che dovrà stabilire dinamica ed eventuali responsabilità nel sinistro. Alcol e drug test saranno eseguiti per i conducenti delle due auto per appurare se guidassero in condizioni di alterazione.