Schianto mortale a Tor San Lorenzo: muore un 29enne in sella alla sua moto

Il giovane si stava recando con alcuni amici al motoraduno in programma oggi ad Anzio quando si è scontrato con una vettura sul litorale romano ed è deceduto durante il trasporto in ospedale. Al vaglio la posizione dell’automobilista coinvolto nell’incidente: rischia un’incriminazione per omicidio stradale.