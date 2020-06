Sono scesi in gruppo da un furgone blu con mazze e mascherine calate sul volto, in modo da rendersi irriconoscibili. Sono entrati di corsa in una pizzeria gestita da una famiglia egiziana e hanno iniziato a colpire all'impazzata tutte le persone all'interno del locale. In tanti sono riusciti a fuggire, altri non ce l'hanno fatta: tra questi, due ragazzi di 20 e 21 anni (uno è il figlio del titolare) che hanno avuto la peggio. Picchiati selvaggiamente dal branco, sono stati poi portati all'ospedale Vannini: nonostante le ferite riportate, le loro condizioni non sono gravi. È accaduto in via dei Gelsi, nel quartiere di Centocelle, poco lontano da La Pecora Elettrica, Baraka Bistrot, la pinseria Cento55 e la palestra di via Valmontone, date alle fiamme nei mesi scorsi. La pista più battuta? Quella della criminalità organizzata. Nel caso dell'assalto alla pizzeria di ieri le indagini dei carabinieri sono ancora in corso: al momento è sconosciuta l'identità degli aggressori e il movente dell'assalto. Impossibile però non mettere in fila gli episodi violenti accaduti negli ultimi mesi, con le bande che adesso operano addirittura senza il favore della notte. L'assalto di ieri, infatti, è avvenuto verso le 21.

Cosa succede a Centocelle?

Da ormai un anno il quartiere è preda di attacchi violentissimi contro pub, luoghi di cultura e aggregazione, devastati da quella che molto probabilmente è la mano della criminalità organizzata. Il primo episodio il 25 aprile 2019 contro La Pecora Elettrica, storico cafè libreria antifascista punto di riferimento della zona: il locale viene dato alle fiamme, l'origine dell'incendio è dolosa. Inizialmente si pensa a un attacco di matrice politica, per poi cambiare direzione dopo il secondo rogo alla vigilia della riapertura. Gli investigatori iniziano a pensare a un attacco di qualcuno nei giri della malavita. Un mese prima era stata incendiata la pinseria Cento55 in via delle Palme, proprio di fronte La Pecora Elettrica. Qualche giorno dopo ignoti hanno appiccato il fuoco al Baraka Bistrot, a pochi metri da entrambi. A inizio giugno l'incendio (sempre doloso) alla palestra Haka di via Valmontone.

Assalto alla pizzeria in via dei Gelsi, indagini in corso

È ancora presto per stabilire se gli episodi avvenuti nei mesi scorsi siano collegati all'assalto di ieri sera. Le indagini sono ancora in corso e al momento il condizionale è d'obbligo. Quello che per ora è certo è che alcuni gruppi si sentono in diritto di poter spadroneggiare nel quartiere, colpendo esercenti e abitanti della zona. Che sia appiccando il fuoco o assaltando un locale con delle mazze.