Un clan degli Spinelli ha assaltato una villa dei Casamonica in zona Romanina per riportare a casa una ragazza, già promessa sposa ad un altro uomo, che si era fidanzata con uno dei loro giovani e si trovava a vivere sotto allo stesso tetto, insieme alla famiglia rivale. Unione non prevista che ha creato un dissapore, spingen do la famiglia ad andarsela a riprendere. A riportare la notizia Il Messaggero che ha raccontato come la storia d'amore tra i due adolescenti appartenenti ai due clan romani abbia scatenato il malcontento degli Spinelli, che hanno fatto irruzione all'interno dell'abitazione nella periferia Sud della Capitale. I due giovani, pur conoscendo la rivalità delle loro famiglie, hanno comunque deciso di restare uniti e portare avanti la loro storia d'amore, così sono andati a vivere insieme.

Incursione del clan Spinelli in una villa dei Casamonica alla Romanina

Una decisione quella presa dai due giovani, che non è piaciuta al clan degli Spinelli, che ha messo in atto un blitz per riprendersi la ragazza. Un'incursione quasi armata, svolta in pieno giorno. Gli Spinelli hanno sfondato il portone della villa utilizzando un'auto come ariete, allertando i residenti. Facendosi largo, hanno distrutto tutti gli oggetti che si sono trovati davanti in giardino, tra vasi e statue. Quando i poliziotti sono arrivati, né gli autori del gesto né la ragazza c'erano più. Sul caso indagano gli agenti della Polizia di Stato, secondo quanto è emerso le forze dell'ordine saprebbero già chi cercare, ciò che stanno cercando di capire è se la giovane sia stata portata via di peso o se si sia allontanata da sola. Accertamenti in corso.