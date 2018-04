Mentre gli operai scavano per costruire una pompa di benzina, si trovano davanti agli occhi i resti dell'antica strada romana Laurenthia. Il cantiere si trova in via Acqua Acetosa Ostiense all'altezza del sottopasso di via Cristoforo Colombo e di fronte allo stabilimento della Mercedes, quartiere Mostacciano, vicino all'Eur di Roma. Secondo Roberto, che ha postato le prime fotografie del ritrovamento sul gruppo Facebook ‘Amanti della storia romana', si tratterebbe di una porzione dell'antica strada romana Laurenthia. "Ha uno stato di conservazione eccezionale, addirittura migliore dell'Appia Antica! Sembrerebbe che fra qualche giorno verrà ricoperta e sepolta, probabilmente per sempre… Se vi capita, non perdete l'occasione di osservarla dal vivo, dato che le mie foto non le rendono giustizia: è semplicemente meravigliosa", scrive.

Sembra quindi (ma la notizia deve ancora essere confermata) che l'antica strada romana possa essere ricoperta per sempre per permettere la prosecuzione dei lavori. Un'alternativa, per non bloccare i cantieri e per non nascondere di nuovo questo tesoro riportato alla luce, potrebbe essere esemplificata dalla soluzione adottata a Marino, Castelli Romani, per un simile problema: durante gli scavi per realizzare un McDonald's sulla via Appia Nuova vennero alla luce i resti dell'antica via Appia. Si decise, quindi, di realizzare una sorta di museo sotterraneo all'interno del fast food e tuttora gli scavi sono visitabili da tutti i clienti del ristorante.