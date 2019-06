in foto: L’ingresso della boutique di Zara in via del Corso

L'allarme anti incendio è scattato attorno alle 12.30 di oggi – martedì 2 giugno – all'interno del negozio del noto marchio di abbigliamento Zara a via del Corso. Qualche momento di confusione e paura tra i clienti mentre la boutique veniva evacuata. Sul posto sono giunte le forze dell'ordine, verificato che si trattava solo di un falso allarme la situazione è tornata velocemente alla normalità. Questa la testimonianza di un cliente che si trovava dentro il negozio riportata dal quotidiano il Messaggero: "Ero dentro il negozio a un certo punto è scattato l'allarme, le commesse sono state molto gentili, ma noi clienti eravamo molto in ansia". Lo store del famoso marchio di vestiario si trova al civico 198, all'interno dello storico Palazzo Bocconi, si estende su 2.500 metri quadri di superficie, divisi su cinque piani, rappresentando uno dei punti di riferimento per lo shopping nel centro della capitale