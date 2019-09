in foto: Immagine di repertorio

Ha tentato di estorcere 30mila euro a una modella, ricattandola di rendere pubblici dei suoi scatti in intimo, che avrebbero visto tutti, compresi amici e parenti. Un fotografo rischia di finire sotto processo dopo che la procura ha chiesto il rinvio a giudizio, con l'accusa di estorsione. Come riporta Il Messaggero, il protagonista della vicenda è G. G., presunto responsabile, un professionista di 47 anni che vanta, a suo dire, lavori e conoscenze con attrici e personalità celebri del panorama televisivo e cinematografico italiano. I fatti risalgono al 2015, secondo quanto riportato dal quotidiano, l'uomo avrebbe preso di mira una 50enne che si era proposta a lui per alcune foto. La donna, in forma e molto bella aveva risposto a un suo annuncio nel quale si leggeva che cercava nuove modelle che posassero per lui in biancheria intima.

Presa questa decisione con l'intento di guadagnare un po' di soldi, arrotondare lo stipendio e coprire le proprie spese, la donna era inizialmente tranquilla e anche contenta di essere stata scelta nonostante la sua età. Tuttavia, la serietà professionale dell'uomo sarebbe sfumata in breve tempo: dopo averla immortalata in qualche scatto, l'ha minacciata che avrebbe reso pubblico un video con delle sue immagini: in cambio doveva dargli 30mila euro. Una proposta che la 50enne preoccupata ha inizialmente accettato, ma l'uomo non si è accontentato e ha aumentato il prezzo: così la donna esasperata si è rivolta alle forze dell'ordine e lo ha denunciato.