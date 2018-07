Abitano nello stesso palazzo, lui 40 anni, lei appena 12. Tutto inizia con uno scambio di messaggi, lui comincia a mandarle foto e video delle sue parti intime, lei risponde con altri scatti. La mamma la sorprende in biancheria intima mentre si fotografa e così, dopo la confessione della figlia, decide di denunciare il vicino di casa alla polizia.

Le indagini della polizia postale

Dalle indagini degli uomini della Polizia postale di Roma è emerso che il rapporto tra l'uomo e la bambina andava avanti da diverso tempo. Una volta il quarantenne avrebbe anche invitato la ragazzina a salire a casa sua e l'avrebbe costretta a guardare lui che si masturbava. L'uomo, un autotrasportatore, è stato arrestato con l'accusa di adescamento, atti sessuali con minorenne e detenzione di materiale pedopornografico. Gli investigatori sono stati coordinati dal Sostituto Procuratore Eugenio Albamonete della Procura della Repubblica di Roma. Una volta accertate le responsabilità del 40enne, gli agenti hanno immediatamente perquisito l'uomo, sequestrando ogni dispositivo in cui potesse custodire traccia di questa vicenda. Il suo smartphone sarà esaminato con l'obiettivo di trovare i video incriminati. L'autotrasportatore ora si trova in carcere a Regina Coeli. Ancora una volta, si legge nel comunicato diffuso dalla Polizia Postale, determinante per mettere fine a un reato di grande e particolare gravita' come quello legato agli abusi sui minori, e' stata la sorveglianza dei genitori e lo stretto raccordo tra loro e gli investigatori della Polizia Postale, i "poliziotti del web", che proprio mercoledì scorso hanno festeggiato i primi 20 anni di attività e che, anche con operazioni sotto copertura, pattugliano costantemente il web alla ricerca di criminali.