Alimenti sfusi nei surgelatori, contenitori di alimenti aperti e non etichettati stipati su scaffali sporchi e inadeguati, cibi scaduti o mal conservati in condizioni igieniche precarie. Questo hanno riscontrato gli agenti della polizia locale in un ristorante cinese in zona Tor Tre Teste, immediatamente chiuso e sequestrato per gravi carenze igienico-sanitarie dei locali e per cattiva conservazione dei cibi destinati ad essere somministrati alla clientela.

Nel corso di un'operazione anti-abusivismo commerciale nel Municipio V, che ha visto impegnato un ingente numero di agenti appartenenti ai Reparti di Polizia Amministrativa, Commercio su aree Pubbliche e in Sede Fissa, del V Gruppo Prenestino, è stato un magazzino all'ingrosso di alimenti e bevande abusivo, in zona Alessandrino, gestito da stranieri. In viale della Primavera e piazzale delle Gardenie, a Centocelle, i vigili hanno sequestrato circa due tonnellate di merci provenienti probabilmente dai cassonetti dell'immondizia. Ancora in via Casilina e in via di Tor Pignattara sono stati effettuati sequestri per un totale di oltre 6mila articoli di abbigliamento, piccoli elettrodomestici, scarpe e materiale elettronico 60mila euro.