Sarebbero diversi i casi di scabbia individuati a Roma, nella scuola di via Baccano a Labaro. A comunicarlo la stessa dirigente scolastica, Cinzia Pecoraro, dell'Istituto Comprensivo del Municipio XV che ha inviato una lettera ai genitori e al personale scolastico invitando tutti a recarsi presso il proprio medico per i controlli del caso: "I casi di scabbia – scrive la dirigente nella comunicazione datata 1 febbraio – sono stati presi in carico da un centro specializzato e comunicati alla Asl Roma1".

Secondo quanto si legge nella lettera i bambini colpiti fanno parte dello stesso nucleo familiare e sono assenti da scuola da molti giorni. Inoltre verranno riammessi solo con certificazione medica. Immediata la reazione dei genitori allarmati che sono stati però placati dalle spiegazioni della dottoressa Pecoraro che ha sottolineato come la scabbia sia una malattia della pelle più diffusa di quanto si creda: "Lo dice anche il ministero della Salute – conclude la dirigente – colpisce ogni anno nel mondo milioni di persone senza distinzioni di sesso ed etnia". Un caso quello della scuola di via Baccano che segue altri già presenti nei mesi scorsi nella Capitale, in numerose scuole.