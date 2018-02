in foto: La foto pubblicata su Facebook da Micaela Quintavalle

Ancora un'aggressione contro una vettura dell'Atac. Questa volta è successo alla Magliana, dove un bus che rientrava alla rimessa di via Candoni è stato bersagliato da ignoti con dei sassi la scorsa notte. A denunciarlo la portavoce dell'associazione sindacale Cambiamenti M410 Micaela Quintavalle, che scrive: "Ancora Magliana. Adesso in rientrata. Ancora pietre dal campo rom. Ancora tiro al bersaglio. Vettura 6013. L'ennesima resa indisponibile per il servizio ai cittadini. Stavolta lato autista. Ancora carabinieri in deposito. Collega miracolosamente illeso. Che aspettate. Il morto?".

"Cosa dobbiamo fare per farvi capire che se non rifornite le officine di materiale da giugno pagherete 500 autisti che non avranno autobus da guidare? Dobbiamo lasciare gli autobus su via della Magliana perché abbiamo il terrore di rientrare in rimessa?, prosegue la leader del sindacato autonomo. Sull'episodio indagano i carabinieri. Al momento non c'è nessuna certezza sull'identità di chi abbia lanciato le pietre. I sindacati da tempo denunciano i molteplici episodi che vedono gli autisti del trasporto pubblico come il bersaglio di aggressioni, l'ultima prima di questa notte lo scorso 28 gennaio, quanto il conducente del tram 8 era stato preso a bottigliate da un passeggero senza apparente motivo.

