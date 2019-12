in foto: Una manifestazione delle Sardine

In programma domani, sabato 14 dicembre, in piazza di Porta San Giovanni a Roma la manifestazione del movimento delle Sardine. "La ricetta è sempre la stessa: crea la tua sardina e scendi in piazza per difendere i valori di democrazia e uguaglianza. Unisciti a banco. La piazza ci aspetta. E ci spetta", spiegano gli organizzatori. Di seguito tutte le informazioni sulla manifestazione di domani a San Giovanni. Già dalle prime ore del mattino sono previsti divieti di sosta in tutta l'area. Dalle 13 e fino a cessate esigenze, si legge sul sito Muoversi a Roma, è disposta la chiusura del cancello d'accesso ai giardini di viale Carlo Felice, lato statua di San Francesco. Stando a quanto si apprende, dalle 13 e fino a cessate esigenze verrà sospesa la postazione taxi presente in piazza all'altezza di via Emanuele Filiberto.

Sardine a Roma, alle 15 l'orario di inizio della manifestazione

L'inizio della manifestazione del Movimento delle Sardine è fissato per le 15. Non è stato diffuso per ora un vero e proprio programma della manifestazione, che comunque sarà un flash mob, senza palchi o comizi, in linea con le manifestazioni che si sono tenute in tutta Italia nelle scorse settimane. L'obiettivo degli organizzatori è portare in piazza 100mila persone. Sul sito Muoversi a Roma è previsto l'arrivo di 10mila persone.

Chiusa la fermata di Metro A e C, come arrivare a San Giovanni

Dalle 16 verrà disposta la chiusura della fermata San Giovanni della Metro A e della Metro C. Le stazioni più vicine per raggiungere la piazza sono quella di piazza Lodi, Metro C, lontana meno di un chilometro, quella di Re di Roma, Metro A, e quella di Manzoni, Metro A. Non lontana neanche la fermata di Porta Maggiore del trenino Roma-Centocelle. La fermata di San Giovanni, probabilmente, verrà riaperta in serata, ma in questo senso ancora non c'è una comunicazione ufficiale.

Sardine a Roma, linee bus deviate

Per quanto riguarda i bus verranno deviate le linee 16, 81, 85 e 87. In caso di chiusure anche di via Emanuele Filiberto e via Carlo Felice, deviazione anche per il tram 3 e per le linee bus 51, 360 e 590 Dalle 13 saranno limitate le linee 218 e 792, perché non sarà possibile utilizzare il Capolinea di piazza San Giovanni. Limitata la linea 792 a via della Ferratella in Laterano, mentre la 218 verso San Giovanni seguirà il percorso abituale fino a via Faleria e poi proseguirà su via Appia, piazza Re di Roma, via Cerveteri, via Soana e via Gallia, fino al capolinea di Padre Formato. Sarà limitata anche la linea 665, che terminerà le corse in via Magna Grecia e non raggiungerà San Giovanni.

Probabile traffico intenso in zona San Giovanni

Il traffico molto probabilmente sarà intenso nei dintorni di piazza San Giovanni e in tutto il quartiere Appio-Tuscolano e il quartiere Esquilino. Probabili code e rallentamenti lungo la via Appia Nuova da Colli Albani a Re di Roma. Possibili code anche sulle strade che collegano la zona nord dell'Esquilino a piazza San Giovanni.