in foto: Adriano Panzironi

Promette una dieta per vivere fino a 120 anni e utile a prevenire e curare patologie come il diabete, l'Alzheimer e il cancro. Basta assumere gli integratori, prodotti da lui, privilegiare le proteine animali ed eliminare completamente quelli che definisce i ‘cinque mali bianchi': farina, zucchero, riso, sale e latte. Peccato che l'ideatore di questo regime alimentare, il guru delle diete Adriano Panzironi, non sia un medico, ma agisca però come tale. Per questo il giornalista sarà processato con l'accusa di esercizio abusivo della professione medica. Le indagini sul suo conto sono partite dopo una denuncia presentata la scorsa primavera dall'Ordine dei medici di Roma, preoccupati per la diffusione, grazie alla presenza costante in televisione, di queste diete a carattere "pseudo-scientifiche". Secondo i medici, infatti, non possono esistere metodi e integratori che garantiscano di vivere fino a 120 anni e non esistono integratori che possano guarire dalle patologie menzionate in precedenza. Tra l'altro, non si può suggerire una dieta senza una visita medica approfondita. Al processo l'Ordine si costituirà parte civile.

A settembre l'Antitrust ha multato la società di Panzironi

Lo scorso 30 settembre l'Antitrust ha sanzionato la società Life 20 Italia, di Panzironi, e Welcome Time Elevator, e l'emittente Teleuniverso per aver reiterato pratiche commerciali scorrette e già vietate e sanzionate. In sostanza alcuni spot pubblicitari degli integratori contenevano riferimenti a effetti terapeutici degli stessi e in più Panzironi avrebbe fatto pubblicità occulta dei suoi prodotti durante una puntata della trasmissione da lui prodotta e mandata in onda su Teleuniverso. Lo scorso 30 giugno al Palalottomatica di Roma si è svolto un grande raduno promosso da Panzironi su alimentazione, salute e benessere, dove il giornalista ha spiegato le sue idee a oltre 5mila persone.

Qualche giorno fa Panzironi ha presentato il suo film-documentario ‘L'uomo che volle vivere 120 anni'. Il deputato di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli ha presentato un'interrogazione alla Camera: "Il governo consente al sedicente guaritore Adriano Panzironi di portare nelle sale cinematografiche ‘L'uomo che volle vivere 120 anni'. Trasmissioni televisive, libri, convention realizzate in edifici di proprietà pubblica: lo Stato non fa niente per impedire la diffusione della bufala del ‘Life 120', una teoria che non ha alcun riscontro scientifico e pericolosa per la salute dei cittadini. Il Ministero delle Attività Culturali fermi d'urgenza la proiezione della pellicola. Il film è già programmato nelle sale di tutta Italia e la preposta Commissione per la revisione cinematografica l'ha evidentemente autorizzato: noi abbiamo richiesto il documento di nulla osta per conoscere le motivazioni. Non basta riempirsi la bocca con i buoni principi: occorre fermare la diffusione di contenuti che lucrano sulle sofferenze e le speranze delle persone. L'Agcom e l'Antitrust hanno già sancito le irregolarità messe in atto dalle trasmissioni di Panzironi, che maschera finte teorie mediche per vendere i suoi libri e i suoi integratori".