in foto: Sara Francesca Basso

Perché non c'era un bagnino a controllare? Il defibrillatore in dotazione all'impianto era funzionante? Com'è possibile che i clienti abbiano potuto utilizzare una piscina che era già stata giudicata abusiva? Sono questi gli interrogativi a cui dovranno rispondere gli investigatori che stanno cercando di fare luce sulla morte di Sara Francesca Basso, la 13enne di Frosinone morta annegata nella piscina del Virgilio Grand Hotel di Sperlonga. I carabinieri sono tornati ieri nella struttura ricettiva a quattro stelle e hanno sequestrato il defibrillatore per nuovi accertamenti. L'obiettivo è cercare di capire se l'apparecchio era funzionante quando la ragazzina è stata tirata fuori dall'acqua, dopo che era stata risucchiata a fondo dal bocchettone della piscina. Nei prossimi giorni, probabilmente, cominceranno le perizie tecniche sia sul defibrillatore che sul sistema di pompaggio della vasca, già sequestrata nei giorni scorso. Per ora tre persone sono state indagate per omicidio colposo plurimo.

Le indagini sulla morte di Sara Francesca Basso

Al momento questi sono i dettagli emersi dalle indagini: Sara è stata risucchiata sott'acqua da uno dei tre bocchettoni della piscina e i primi soccorritori hanno dichiarato che, nonostante l'impianto fosse profondo solo un metro e mezza circa, hanno incontrato difficoltà a riportare in superficie il corpo della ragazza. Dai primi esami medici sembra che la ragazza non abbia accusato nessun malore quando si trovava in acqua. Intanto i proprietari dell'hotel in cui erano ospiti per le vacanze Sara e la mamma si rimpallano la responsabilità a vicenda.