Università di Roma, La Sapienza. Facoltà di Lettere e Filosofia, Villa Mirafiori. Questa sera, nella sede di via Carlo Fea, si sarebbe dovuta tenere la festa di fine anno degli studenti, ma l'evento è stato vietato all'ultimo, proprio questa mattina. Non solo: il preside Stefano Asperti ha dato mandato al personale di sicurezza di Villa Mirafiori di chiudere l'aula degli studenti per la giornata di oggi, ‘in attesa di ulteriori chiarimenti'. Un gesto che è stato ricevuto con sorpresa dai ragazzi della facoltà, che oggi si trovano impossibilitati a entrare nell'Aula XV di Filosofia. ‘Siamo stupiti del divieto del Preside – spiega Francesco Armenio – Perché è con lui che abbiamo concordato il programma, l'orario di chiusura, i contatti da prendere con la guardiania e la sicurezza centrale della Sapienza. Tutte cose che lui ci aveva assicurato. E invece stamattina, attraverso una mail che ha mandato a un ragazzo del collettivo, abbiamo scoperto che l'autorizzazione non poteva essere concessa perché l'evento ‘era la Notte Bianca'. Questa cosa però è falsa".

Sapienza, festa vietata e aula degli studenti chiusa

Quello che si tiene quest'anno, infatti, è il festival ‘Sapienza Porto Aperto', all'interno del quale è inserita anche la Notte Bianca, che però ha un format diverso da quello previsto negli anni passati. Per oggi, nella facoltà di Filosofia, sono previste una tavola rotonda alle 15 sul tema delle coesistenze all'interno delle metropoli insieme a Baobab e il concerto di due gruppi musicali di studenti della Sapienza. "Quello che si terrà oggi a Villa Mirafiori è ‘Sapienza Porto Aperto‘, che è un altro festival – continua Francesco – Speriamo che quello con il preside Asperti sia solo un equivoco sul programma e che la situazione si risolva". Gli studenti hanno deciso di andare a parlare con il Preside e chiedere delucidazioni su quanto accaduto. "Non solo ci è stata vietata una festa che avevamo concordato insieme a lui, ma ci è stata anche chiusa l'aula. In ogni caso noi la festa la faremo comunque". Aggiornamento: dopo il chiarimento, il preside ha dato agli studenti l'autorizzazione per la festa a Villa Mirafiori e dato direttiva alla sicurezza della facoltà di riaprire l'aula XV. ‘Sapienza Porto Aperto' si svolgerà quindi come da programma.