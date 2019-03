in foto: Immagine di repertorio

Dramma a Santa Severa, su litorale della provincia di Roma, dove un surfista è morto mentre era in mare e stava facendo surf. La vicenda è accaduta nel pomeriggio di ieri, lunedì 26 marzo, nel territorio della frazione di Santa Marinella, costeggiata dalla via Aurelia. Secondo le informazioni apprese, la vittima è A. P. un romano di 54 anni. L'uomo, con la passione per il mare e per il surf, approfittando della giornata di sole primaverile, aveva scelto la spiaggia del Castello per concedersi qualche ora di relax e divertimento, si trovava in acqua e sta stava allenando con la sua tavola. Per motivi non noti e ancora in via d'accertamento, è annegato. Secondo i primi accertamenti, pare che si sia trattato di un malore.

Sul posto, ricevuta la chiamata d'emergenza, è intervenuto il personale sanitario del 118, giunto in ambulanza. Una volta recuperato il corpo, i soccorritori hanno cercato a lungo di rianimarlo, praticando la respirazione artificiale e il massaggio cardiaco, ma senza successo. Inutili i soccorsi, per il surfista non c'è stato purtroppo nulla da fare se non constatarne il decesso. Presenti i carabinieri della stazione di Santa Marinella che hanno svolto gli accertamenti di rito necessari al caso e che stanno indagando sull'accaduto per ricostruire la dinamica dei fatti e capire cosa sia successo. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria che potrà disporre l'autopsia.