in foto: Immagine di repertorio La Presse

Un aereo ultraleggero è precipitato al suolo nel territorio del Comune di Santa Marinella, sul litorale Nord della provincia di Roma. Il bilancio dell'incidente è di un morto e un ferito grave. Secondo le prime informazioni apprese, la tragedia è avvenuta nella frazione di Santa Severa, all’altezza del II Battaglione nel pomeriggio di oggi, venerdì 1 novembre, festività di Ognissanti. Come riporta la testata giornalistica locale Terzo Binario, il velivolo durante la caduta ha urtato alcuni cavi elettrici e ha preso fuoco.

Un morto e un ferito nel'incidente a Santa Severa

Nell'impatto una persona è purtroppo deceduta, mentre l'altra è rimasta ferita gravemente ed è stata trasportata in eliambulanza all'ospedale Gemelli di Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione locale. I pompieri hanno lavorato per spegnere le fiamme, hanno recuperato le persone rimaste intrappolate all'interno dell'ultraleggero e le hanno affidate alle cure dei paramedici.

Indagini dei carabinieri in corso

Data la gravità delle condizioni di salute del ferito, è stato necessario l'intervento di un mezzo di elisoccorso, per agevolare il trasferimento nel nosocomio della Capitale nel minor tempo possibile. Presenti per gli accertamenti i militari che stanno svolgendo i rilievi di rito e che indagano sul caso, per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Al momento non è chiaro cosa abbia provocato l'incidente, se un'avaria del mezzo o altro.