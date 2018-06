in foto: Foto Facebook di Esterino Montino

A Roma i ritrovamenti archeologici sono all'ordine del giorno ma non solo nella Capitale. Una giara del I secolo a.C. è stata recuperata dai sommozzatori nel porto del canale di Fiumicino. Si tratta di un "Dolium", un contenitore che gli antichi romani utilizzavano per trasportare vino e grano. Il reperto, di oltre un metro e mezzo di diametro e circa tre di circonferenza, era finito per caso circa un mese fa nelle reti di una barca per la pesca a strascico davanti alla costra di Santa Marinella. Il peso le ha lacerate e il recipiente è finito in fondo al canale. Questa mattina è stato portato in superficie grazie alle operazioni dell'Autorità di sistema portuale. L'antico oggetto sembra in buone condizioni, a parte alcune crepe e incrostazioni marine. Non è la prima volta che i pescatori rinvengo questo tipo di oggetti: nel 2013, sempre davanti alla costa di Fiumicino, è stato portato in superficie un altro "Dolium", oggi esposto alla Capitaneria di porto in viale Traiano.

Mare Santa Marinella: il recupero del reperto

Il peschereccio San Vincenzo si trovava difronte alla costa del litorale della provincia di Roma quando la barca ha subito un brusco rallentamento, come se fosse frenata da qualcosa. Inutili i tentativi di recupero: le 2 tonnellate di peso della giara hanno lacerato le reti lasciandola cadere nel fondale a circa due metri e mezzo di profondità. Complesse le operazioni dei sommozzatori che sono scesi sul fondale e hanno lavorato a lungo per togliere il fango presente all’interno del contenitore. Una volta liberata dal peso, la giara è stata assicurata a un'imbracatura e sollevata fino alla superficie.

Dolium: a cosa serviva

Il dolium è un contenitore di terracotta di forma sferica, con altezza compresa fra 1,50 e 1,60 metri e larghezza superiore a 1,50 metri. Veniva utilizzato nell'antica Roma per il trasporto del vino o delle granaglie, fissati nella parte centrale dell'imbarcazione mentre a poppa e a prua venivano assicurate le anfore per che contenevano l'olio. Potevano essere usati anche per la fermentazione del vino.