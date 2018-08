in foto: Strisce pedonali

Travolta da un'auto mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. È successo ieri 7 agosto intorno alle ore 22, sul litorale della provincia di Roma. Una 38enne romana è stata investita da un uomo alla guida di una Fiat Panda, tra via Aurelia e via Roma, nel centro abitato del Comune di Santa Marinella. A chiamare aiuto i passanti che hanno assistito alla scena e che si sono subito preoccupati per le sue condizioni di salute. La donna è rimasta gravemente ferita a seguito dell'impatto con il parabrezza del veicolo. È stata soccorsa dal personale sanitario del 118 in elicottero e trasportata in codice rosso al Policlinico Gemelli. Arrivata in ospedale è stata operata d'urgenza e sta lottando tra la vita e la morte. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Civitavecchia che hanno sequestrato l'auto e sottoposto il conducente ai controlli di rito per verificare l'eventuale presenza di alcol e droga nel sangue ma gli esami hanno dato esito negativo.

La dinamica dell'investimento

La 38enne, mamma di un bambino di 11 mesi, si trovava in compagnia di sua madre ed entrambe stavano attraversando la strada: il piccolo era in braccio alla nonna mentre la madre camminava davanti a loro, portando il passeggino. Improvvisamente l'auto l'ha investita. Il conducente del veicolo ha raccontato alle forze dell'ordine di non averla vista.