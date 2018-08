in foto: foto di repertorio

Incidente nella notte sulla via Aurelia al chilometro 54.500 all'interno del territorio del comune di Santa Marinella, litorale nord di Roma. Lo scontro tra una motocicletta e una Fiat Panda è avvenuto intorno alle 23. Morto sul colpo il motociclista, un uomo di 38 anni residente a Ladispoli, mentre l'amico di 39 anni che era in sella con lui è stato ricoverato d'urgenza al Policlinico Gemelli di Roma e tuttora la sua prognosi è riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'automobile era guidata da un 41enne, rimasto ferito non gravemente. Stando a quanto ricostruito, sarebbe stata la motocicletta a tamponare la Panda, che procedeva in direzione di Civitavecchia. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Santa Severa, i vigili del fuoco di Cerveteri, il 118 e la Croce Rossa.

Secondo quanto riportato dal quotidiano locale BaraondaNews, il passeggero a bordo della moto è stato prima accompagnato d'urgenza all'ospedale di Civitavecchia e poi trasferito con l'eliambulanza al Gemelli di Roma. La salma della vittima, A.L. le sue iniziali, è stata trasportata all'istituto di medicina legale del Verano a Roma.