"Fantastica esibizione di Giorgia sul palco del Festival di Sanremo 2019. Orgoglio romano della musica italiana". La sindaca di Roma Virginia Raggi ha cinguettato così su Twitter, esprimendo il proprio entusiasmo per la veterana dell'Ariston, vincitrice nell'ormai lontano 1995 (in cui si aggiudicò quattro premi oltre quello più ambito della vittoria nella categoria big) e poi sempre piazzatasi ai primi posti. Giorgia è stata la seconda super ospite della prima serata del Festival, dopo Andrea Bocelli che si è esibito sul palco assieme al figlio. L'anima pop-soul della musica italiana ha esibito un nuovo look e cantato un medley di Le tasche piene di sassi di Jovanotti, di Una storia importante e ha reso omaggio alla regina del soul Whitney Houston con I will always love you. Giusto il tempo di incassare la standing ovation del pubblico e poi Giorgia ha eseguito, accompagnata al piano da Claudio Baglioni, per la seconda volta a Sanremo anche nei panni di conduttore e direttore artistico, cantando Come saprei, proprio il brano che nel 1995 le consegnò la vittoria.

Festival di Sanremo Made in Roma

Tanti gli artisti romani in gara per la sessantanovesima edizione Festival di Sanremo. C'è Ultimo, che da San Basilio torna per il secondo anno di fila sul palco dell'Ariston. E poi Achille Lauro, una delle novità più attese, Daniele Silvestri accompagnato dal rapper Rancore, e ancora Paola Turci, Briga, Simone Cristicchi, Briga, Achille Lauro, Federica Carta. Una truppa numerosa e variegata, tra giovani promesse e artisti affermati, dalla pop alla trap, pronta a conquistare il Festival. E chissà che tra di loro non si nasconda il vincitore di Sanremo 2019.