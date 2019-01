Ancora sangue sulle strade di Roma. Nel pomeriggio di oggi – lunedì 14 gennaio – un incidente mortale è avvenuto all'incrocio tra via Ponte di Nona e via Prenestina alla periferia est della capitale. Erano circa le 15.00 quando si sono scontrate una Peugeot 207 e una Ford Fiesta. Violentissimo l'impatto tra le due vetture, in cui ha perso la vita un 46enne: quando i soccorritori lo hanno raggiunto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Ferita anche una donna di 31 anni, che è stata soccorsa e trasportata d'urgenza al pronto soccorso del Policlinico di Tor Vergata dove è ricoverata in codice rosso.

Inevitabili le ripercussioni alla circolazione, con via Ponte di Nona chiusa in entrambe le direzioni e la chiusura parziale del tratto interessato di via Prenestina. Sul posto, oltre i soccorso sanitari del 118, giunti con due ambulanze, gli agenti del VI Gruppo Torri di Roma Capitale che hanno eseguito i rilievi del caso per accertare dinamica ed eventuali responsabilità del sinistro.