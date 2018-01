Un grave incidente si è verificato nella mattinata di oggi – martedì 23 gennaio – sul Grande Raccordo Anulare di Roma all'altezza di via Aurelia. Qui, attorno alle 9.00, un'auto e una moto si sono scontrati per cause ancora da chiarire. Il centauro in sella a un'Honda Sh300 è rimasto gravemente ferito: soccorso dal personale sanitario del 118 giunto sul luogo è stato trasportato d'urgenza al Policlinico Gemelli, dove è ricoverato in gravi condizioni. Il conducente dell'Opel coinvolta nell'incidente da quanto si apprende sarebbe uscito praticamente illeso dallo scontro. Sul posto il personale della Polizia Locale del XIII Gruppo per i rilievi del caso.

Incidente a Ostia: frontale tra due auto, grave un 51enne.

Un altro grave incidente si è verificato sempre questa mattina ma a Ostia, dove due auto – una Fiato Doblò e una Fiat 600 – si sono scontrate sul lungomare Lutazio Catulo. Nell'impatto è rimasto gravemente ferito un uomo di 51 anni, ricoverato in codice rosso all'ospedale Grassi. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente.