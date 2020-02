in foto: La Pergola dell’Hotel Cavalieri di Roma

A San Valentino, il giorno più romantico dell'anno, non c'è niente di meglio di una buona cena per sorprendere la propria dolce metà. Duecentoventi euro per una cena romantica a Villa Crespi dove assaggiare i rinomati piatti di chef Antonino Cannavacciuolo? Duecentottanta euro per sperimentare le creazioni di Carlo Cracco nel suo esclusivo ristorante milanese? A Roma, nel miglior ristorante della città secondo la guida Michelin, il conto è ancora più alto: 550 euro a persona per una cena indimenticabile a La Pergola dell'Hotel Rome Cavalieri, il ristorante diretto dallo chef 3 Stelle Michelin Heinz Beck.

Il menu di San Valentino di Heinz Beck

Questo il menu creato da chef Beck per la cena di San Valentino, 14 febbraio 2020:

Fegato con cachi e castagne

Ricciola marinata, sedano rapa e tartufo nero

Composizione di funghi e legumi

Tortello su spuma di uovo e caviale

Astice con verza e ginepro

Triglia ai profumi invernali

Capriolo in crosta di nocciole su radici

Dessert di San Valentino

Per rendere ancora più magica la serata l'Hotel Cavalieri propone "un dolce momento di relax con un inebriante massaggio corpo a base di cioccolato puro e di crema ultraidratante al cioccolato" (250 euro a coppia), un'esperienza alla Spa oppure ‘il gusto dell'amore', una degustazione di dolci da effettuare bendati.

"Sospesa nel cielo della Città Eterna, nella magnifica cornice di un panoramico roof garden, La Pergola è il luogo d’incontro di quel gusto mediterraneo – passione mai sopita dello chef, Heinz Beck – e di una sistematica ricerca del prodotto migliore, dell’accostamento più riuscito. Il tutto condito da una buona dose di creatività. La ricetta del suo successo è servita!", descrivono il ristorante di chef Beck gli ispettori della Michelin.