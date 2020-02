in foto: Via Borgognona a San Valentino

Cuori rossi a via Borgognona per San Valentino. In occasione della festa degli innamorati, quella che viene definita una delle strade più belle nel cuore della capitale si prepara ad accogliere le persone il 14 febbraio con quest'idea semplice, quanto efficace e innovativa. Con un tocco di originalità rispetto allo scorso anno, che già aveva visto via Borgognona addobbarsi ad arte per San Valentino: all'interno di ogni cuore vi sarà il verso di una canzone d'amore. Così, tutti coloro che passeranno, si fermeranno per leggere la scritta all'interno dell'installazione. E chissà che qualcuno non trovi anche la canzone che ha dedicato al proprio partner, o quel motivetto che riporta alla mente attimi passati insieme e magari dimenticati. Le luminarie sono installate dai commercianti di via Borgognona, che dopo il successo dello scorso anno hanno deciso di replicare nuovamente l'iniziativa. Che è piaciuta a tutti, negozianti, passanti e turisti.

E ovviamente sono molte le persone che anche quest'anno si recheranno a via Borgognona per vedere le luminarie e i cuori rossi a illuminare la strada. L'idea di mettere queste installazioni lungo la via è venuta ai negozianti, che hanno voluto regalare qualcosa di speciale agli avventori che di solito vanno a fare shopping o si danno appuntamento per un aperitivo in via Borgognona. E cosa poter regalare ai turisti e ai passanti che passano nel vicolo? La risposta è semplice: un po' d'amore e affetto. L'idea delle canzoni all'interno dei cuori andrà ad arricchire ancora di più delle installazioni che hanno fatto centro nelle persone, e che rallegrano anche i negozianti, felici di dare un piccolo contributo alla festa degli innamorati.