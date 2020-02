in foto: Colosseo, Roma

La festa di tutti gli innamorati, San Valentino, può essere un'occasione per un viaggio, un fine settimana (dal momento che il 14 febbraio è venerdì) da trascorrere con la propria dolce metà all'estero o in Italia. Secondo una classifica stilata da HomeToGo, il motore di ricerca per case e appartamenti vacanza, le destinazioni più gettonate per San Valentino sono Roccaraso, la nota località sciistica abruzzese, Milano e Amsterdam. Roma, che era seconda lo scorso alto, scende al quarto posto e al quinto posto c'è Madonna di Campiglio. Accanto alle mete ci sono i prezzi medi degli alloggi a persona per notte: se a Roccaraso l'affitto medio è di 75 euro e a Milano 49 euro, a Roma (dal momento che la classifica comprende, ovviamente, anche la periferia) il prezzo medio per un affitto è di soli 33 euro. Le tendenze di chi decide di rimanere all’interno dei confini nazionali per questo San Valentino, spiega HomeToGo, "sono essenzialmente due: montagna e città. Ben 18 su 40 sono località perfette non solo per chi ama lo sci ma anche per chi, semplicemente preferisce in questa occasione romantica, di recarsi in località montane. Se Roma e Milano tengono alto il tricolore, tra le mete al di là die confini nazionali spiccano Amsterdam sul terzo gradino del podio, cui seguono Londra sesta e Barcellona a chiudere le prime dieci posizioni".

La classifica: le destinazioni top per San Valentino 2020