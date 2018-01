in foto: San Pietro

Derubato a due passi da piazza San Pietro dopo aver partecipato all'udienza del Papa. Stava tornando verso il suo hotel dopo aver ascoltato le parole di papa Francesco, quando è stato derubato da tre giovani ladre. La vittima, un turista messicano di 34 anni, stava percorrendo via di Porta Cavalleggeri, alle spalle della basilica di San Pietro, quando è stato circondato dalle malviventi. Grazie alla presenza di molti fedeli e turisti che stavano defluendo dalla piazza, sono riuscite, approfittando della concitazione, a sfilare il portafoglio dalla tasca del cappotto dell'uomo.

Le tre ladre, di 20, 30 e 31 anni di età, sono tutte domiciliate al campo nomadi della Monachina. Hanno tutte precedenti per reati specifici. Sono state arrestate dai carabinieri della Stazione Roma Madonna del Riposo. Dovranno rispondere dell'accusa di tentato furto aggravato in concorso. I carabinieri, impegnati in un servizio di pattuglia nella zona, hanno notato la scena e sono intervenuti bloccando le tre ladre e recuperando l'intera refurtiva, riconsegnata al legittimo proprietario. Dopo l'arresto in flagrante le tre sono state accompagnate in caserma e trattenute in attesa di essere condotte presso il Tribunale di Roma per la celebrazione del rito direttissimo.