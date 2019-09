in foto: Lite tra mendicanti a San Pietro

Lite furiosa a colpi di bastone fra due mendicanti. Chissà per quale motivo, forse un diverbio per motivi banali o forse uno scontro per il controllo del territorio, due donne hanno cominciato a picchiarsi in piazza San Pietro, a pochi metri dalla basilica. Il video è stato pubblicato su Facebook dalla pagina "Riprendiamoci Roma". Nel filmato si vedono le due mendicanti mentre si picchiano a colpi di bastone e a una di loro vola via anche un cuscinetto utilizzato per mettere in evidenza la gobba (evidentemente finta). "Miracolo! Le mendicanti “gobbe” e con bastone riacquistano postura e vigore! E che vigore!", la didascalia su Facebook.

Stando a quanto si apprende, la furiosa litigata sarebbe scoppiata all'improvviso, quando una donna si sarebbe fermata vicino a loro e le due mendicanti avrebbero cominciato a discutere animatamente. Un uomo ha immortalato tutta la scena prima dell'intervento degli addetti alla sicurezza del Vaticano, che hanno separato le due contendenti e le hanno allontanate da piazza San Pietro, tutto sotto gli occhi di turisti e cittadini.