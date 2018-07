Si è finta una poliziotta per truffare un'anziana di 84 anni. La donna è riuscita a entrare in casa della vittima, nel quartiere di San Lorenzo, a Roma. Si è spacciata per appartenente alle Forze dell’Ordine e le ha detto, simulando grande empatia, che suo figlio era stato arrestato poco fa. Poi, con la scusa di dover assumere un avvocato che lo facesse rilasciare quanto prima, le ha chiesto 7 mila euro, denaro che la donna in quel momento non aveva in casa. L'anziana, avendo appreso la notizia e il racconto della falsa poliziotta, si è preoccupata e le ha chiesto cosa poteva fare per lui. A quel punto la malvivente, cogliendo la sua vulnerabilità, le ha detto che era disposta ad accettare anche oggetti in oro per pagare la somma necessaria. A tentare la cosiddetta "truffa del figlio finito in carcere" una donna italiana di 57 anni, poi scoperta arrestata dalla Polizia. A dare l'allarme, un vicino che abita nel suo stesso condominio e che si è insospettito degli strani movimenti. Subito, ha chiamato il 112 e ha permesso che sul posto arrivassero in breve tempo i soccorsi.

La truffa del figlio finito in carcere

Una truffa collaudata quella che ha provato a mettere a segno la finta poliziotta. Il piano era programmato nei minimi particolari e ognuno dei complici aveva il suo ruolo: dopo aver dato la brutta notizia alla vittima, nel frattempo è arrivata una telefonata a casa dell’anziana e, dall’altra parte l’interlocutore, spacciandosi per avvocato, le confermava l’arresto del figlio dicendole che a breve sarebbe stato condotto in carcere. Poi la finta conferma dell'arresto, con un altro falso operatore di polizia che, con lo stesso timbro di voce del falso avvocato, le confermava quanto accaduto.

Truffatrice arrestata a San Lorenzo

Convinta ormai a consegnare tutti i suoi averi è andata in camera da letto per prendere gli oggetti in oro ma, quando è tornata dalla donna ha visto che era uscita di casa in fretta, probabilmente disturbata da alcuni rumori provenienti dal piano inferiore. Fuggita dal palazzo, è stata bloccata dagli agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti. La responsabile, di origine campana, è stata accompagnata negli uffici di Polizia dove è stata arrestata per tentata truffa aggravata in concorso con persona al momento ignota. Le forze dell'ordine stanno proseguendo le indagini per identificare e rintracciare i complici che l'hanno aiutata nella recita.

Scippa una collana a una turista all'Esquilino

Ha strappato la collana d'oro a una turista tedesca nella zona dell'Esquilino. L'uomo, un 18enne di nazionalità egiziana, senza fissa dimora e con precedenti, si è avvicinato alla donna nel cuore della notte con la scusa di chiederle l'ora. Le urla della vittima hanno allarmato un carabiniere della Stazione di Piazza Dante che è intervenuto per soccorrerla libero dal servizio e in abiti civili. Il militare, in transito lungo via Turati, dopo un breve inseguimento è riuscito a bloccare il malfattore all’angolo con via Gioberti e a recuperare l'oggetto prezioso che è stato riconsegnato alla proprietaria. Dopo pochi minuti, sul posto è intervenuta una pattuglia in supporto e il ladro è stato ammanettato e accompagnato in caserma, dove sarà trattenuto in attesa del rito direttissimo con l’accusa di furto aggravato.