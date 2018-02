Un uomo di 35 anni – titolare di un'impresa che produce ombrelloni – è stato gambizzato nel pomeriggio di ieri in via dei Lucani, nel quartiere di San Lorenzo a Roma. Soccorso dal personale del 118 è stato trasportato d'urgenza al vicino Policlinico Umberto I dove è stato sottoposta ad un'operazione chirurgica per estrarre il proiettile conficcato in una gamba. Gravemente ferito, non è però in pericolo di vita. Secondo quanto riportato da Marco De Risi sull'edizione odierna del Messaggero, prima di premere il grilletto l'uomo che ha sparato avrebbe chiesto chi fosse il titolare poi, quando il 35enne si è identificato come tale, ha estratto l'arma, preso la mira e fatto fuoco a sangue freddo.

Il 35enne ferito avrebbe riferito alle forze dell'ordine di non conoscere l'uomo che gli ha sparato. Ed effettivamente sarebbe così. La sparatoria nascerebbe infatti da un equivoco e non avrebbe nulla a che fare, secondo quanto si apprende, con il racket. Questa mattina le forze dell'ordine hanno arrestato un 51enne, già noto alle forze dell'ordine e residente nel quartiere, che si sarebbe sentito offeso da un commento per strada fatto dall'uomo e che, ad errore, avrebbe ritenuto rivolto proprio a lui. Così è tornato a casa e, dopo alcune ore, ha deciso di tornare e vendicarsi sparando.