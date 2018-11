È in corso un'attività di controllo delle attività commerciali e di somministrazione nel quartiere di San Lorenzo a Roma. In azione gli agenti della Polizia Locale in collaborazione con il personale di Aequa Roma e della Asl. "Nel corso delle operazioni i nostri agenti hanno sequestrato una frutteria completamente abusiva e oltre un quintale di merce è stata avviata alla distruzione. Il titolare è stato denunciato per falso in atto pubblico, in relazione alle mendaci dichiarazioni riportate sull’autorizzazione alla vendita", si legge in una nota del comando dei caschi bianchi.

Nei guai anche i titolari di un esercizio commerciale che cucina pizza a taglio e kebab: la cucina, passata al setaccio è stata trovata dagli ispettori dell'Asl Roma 1 in un grave stato igienico sanitario. Non solo è stata rilevata la presenza di alimenti scaduti e mal conservati, ma addirittura decine di blatte tra alimenti e tavoli di lavoro. In un altro caso è stato sequestrato del pane congelato mal conservato. In azione anche la Polizia Stradale che ha controllato trenta mezzi adibiti a trasporto merci.