Si trovava in via Ludovico di Savoia, tra Porta Maggiore e la Basilica di San Giovanni in Laterano, in compagnia del suo cane, quando questo ha morsicato un 31enne. L'uomo è andato su tutte le furie e ne è nata una violenta discussione terminata con l'accoltellamento del padrone del cane: il 31enne si è così vendicato del gesto dell'animale di piccola taglia. Sul posto sono giunti i carabinieri del Nucleo Radiomobile, allertati da alcuni passanti allarmati dalle urla, che hanno individuato, disarmato e fermato l'aggressore, rintracciandolo nel giro di pochi minuti dal ferimento.

Si tratta di un cittadino di nazionalità afgana, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, che ora dovrà rispondere dell'accusa di lesioni personali aggravate per la coltellata sferrata al connazionale. La vittima invece è stata trasportata al vicino ospedale di San Giovanni: ricoverato in pronto soccorso è stato medicato e dimesso nel corso della notte. Per lui fortunatamente solo una ferita lieve con una prognosi di sette giorni. Nessuna conseguenza invece per il cagnolino.