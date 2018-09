Ha perso la vita un uomo che viaggiava a bordo di una moto in via Cilicia, zona San Giovanni a Roma, nella serata di ieri, sabato 29 settembre. Da quanto ricostruito il centauro – che da quanto è emerso successivamente viaggiava a bordo di un mezzo rubato – ha perso per ragioni da chiarire il controllo della moto finendo per schiantarsi fuori strada.

Inutile l'arrivo dei soccorsi sanitari del 118 a bordo di un'autoambulanza, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale del Gruppo Appio, che hanno eseguito i rilievi del caso e aperto un'indagine sul sinistro. Ancora ignota l'indagine della vittima, che non aveva con sé i documenti. Il corpo è stato trasportato nell'obitorio dell'ospedale di Tor Vergata dove sarà eseguita l'autopsia.