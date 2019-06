È stata trovata morta in casa, con una ferita alla testa, all'interno della sua abitazione in via Monza, nel quartiere di San Giovanni. La vittima è una donna di 83 anni: a lanciare l'allarme è stata la figlia, che però al momento risulta irreperibile. La chiamata al 112 è stata fatta alle 10 di questa mattina: subito sul posto sono arrivate la Squadra Mobile, gli agenti del commissariato di San Giovanni e la Polizia Scientifica, che stanno effettuando i rilievi del caso e indagando sull'accaduto. Tutte le piste sono aperte: l'anziana potrebbe essere stata vittima di un incidente domestico, di una fatalità o di una brutale aggressione. L'unica che potrebbe per ora fornire degli elementi utili agli inquirenti potrebbe essere la figlia: ma dopo aver chiamato il Numero unico per le emergenze ha fatto perdere le sue tracce.

San Giovanni, 83enne trovata morta in casa con ferita alla testa: s'indaga a 360°

Non si conosce ancora l'identità della vittima trovata morta in casa, né quella della figlia. La donna è deceduta presumibilmente questa mattina, e potrebbe essere stata la figlia a trovarla. Non si è ancora capito se la chiamata al 112 sia stata fatta perché non la sentiva da un po' e non rispondeva alle sue chiamate, o perché – aprendo la porta dell'abitazione – ha visto il cadavere della madre. Gli inquirenti stanno cercando la donna per avere elementi utili a risolvere il caso per determinare se sia stato un incidente o un omicidio. La ferita alla testa, infatti, potrebbe essere stata causata o da una caduta accidentale, o da un colpo da corpo contundente, ma per adesso non si può ancora dire con esattezza in che modo e di cosa sia deceduta la donna.