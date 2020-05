in foto: Le immagini dei soccorsi (Foto di Sei del Circeo se…)

Un sub si è sentito male mentre stava effettuando un'uscita in mare ed è morto. La drammatica vicenda è accaduta nella mattinata di oggi, lunedì 25 maggio, a San Felice Circeo, sul litorale pontino. Secondo le informazioni apprese, la vittima sarebbe un uomo sulla cinquantina, del quale non è stata ancora resa nota l'identità. Il sub stamattina presto stava pescando immergendosi in acqua nei pressi della Grotta delle Capre, che si trova sul versante meridionale del promontorio, un tempo utilizzata dai pastori per far riposare le greggi quando, improvvisamente, si è sentito male. A dare l'allarme è stato un famigliare che era con lui, dopo essersi accorto che qualcosa non andava, avendolo visto sofferente. Preoccupato per le sue condizioni di salute, parse fin da subito molto gravi, ha chiesto aiuto, domandando l'intervento urgente dei soccorsi. Una giornata all'aria aperta da trascorrere all'insegna del relax, godendosi la bellezza del mare, culminata in tragedia.

L'ipotesi è che il sub sia stato colto da un malore improvviso

Purtroppo inutile ogni tentativo di salvare il sub: nonostante l'intervento dell'eliambulanza atterrata al porto, il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. A nulla sono servite le manovre di soccorso per rianimarlo. Presenti durante le operazioni di recupero i militari della Capitaneria di Porto di San Felice Circeo, che hanno lavorato, coordinati dall'Ufficio circondariale marittimo di Terracina. L'ipotesi è che sia stato colto da un malore improvviso, che gli è risultato purtroppo fatale.