Un uomo e una donna di 56 e 54 anni sono stati arrestati oggi dai carabinieri perché accusati di aver maltrattato i figli, di cui uno minorenne. I due, residenti a San Felice Circeo, si trovano ora in carcere, uno a Latina e uno a Rebibbia. L'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal Tribunale di Latina su richiesta della Prucura dopo che dalle indagini sono emersi gravi indizi a loro carico. Secondo l'accusa, avrebbero sottoposto i figli a vessazioni e insulti, provocandogli uno stato d'ansia costante che non dovrebbe esistere in presenza dei genitori. I due erano terrorizzati dai genitori e dal loro atteggiamento.

Maltrattamenti in famiglia, arrestati genitori

Non si sa molto sulla vicenda che ha portato all'arresto dei due: dato che è coinvolto un minore, infatti, non possono essere divulgate troppe informazioni che facciano capire di chi si sta parlando e arrivare quindi all'identità del ragazzino. La misura cautelare è stata decisa dalla dal Tribunale di Latina dopo che dalle indagini sono emersi gravi indizi nei confronti dei genitori, che avrebbero maltrattato costantemente i ragazzi. Per loro non è stata decisa nessuna misura alternativa, ma si è optato direttamente per il carcere. Non è noto se a far partire le indagini siano state le denunce dei figli, o di qualche conoscente che si sia accorto della situazione all'interno della famiglia di San Felice Circeo.