Due ragazzi morti ed una terza persona ferita: è questo il tragico bilancio di un incidente avvenuto sull'autostrada A1 Napoli-Milano, all'altezza di San Cesareo, al chilometro 577. Una coppia di fidanzati è stata letteralmente falciata sull'asfalto da un'altra automobile, mentre stavano posizionando il triangolo d'emergenza dopo che la loro automobile si era fermata, andando in panne.

Le vittime sono Francesco Maresca, un ragazzo napoletano originario di Sorrento di appena ventitré anni, e la sua fidanzata, Anna Donzelli, romana di ventidue. La loro Citroen C1 si era fermata per un guasto, e loro erano scesi per posizionare il triangolo di emergenza: ma a quel punto è sopraggiunta un'altra automobile, una Seat Leon, che a tutta velocità li ha falciati. L'impatto è stato tremendo: i corpi dei due ragazzi sono letteralmente volati per diverse decine di metri. L'impatto ha riguardato anche il guidatore dell'automobile, che si trova ora in codice rosso in ospedale.

Sul posto sono intervenute immediatamente pattuglie della Polstrada e dei Vigili del Fuoco, oltre al personale medico del 118: secondo quanto ricostruito, i due ragazzi stavano tornando a Roma dopo una vacanza. Per permettere i soccorsi, è stata temporaneamente chiusa la direzione nord del tratto autostradale interessato. Nonostante la tempestività dei soccorsi, per i due ragazzi non c'è stato niente da fare: sono morti sul colpo. Ancora gravissime le condizioni della persona alla guida dell'altra automobile.