Grave incidente questa mattina a San Cesario, in provincia di Roma. Un uomo di ottant'anni stava lavorando in un terreno di sua proprietà nei pressi del cimitero comunale quando, per cause ancora da accertare, è rimasto incastrato con la gamba sotto la motozappa. Le lame del piccolo mezzo gli hanno procurato una ferita gravissima all'arto, i medici non sanno se riusciranno a salvargli la gamba. In pochissimo tempo sono giunti sul posto i Vigili del Fuoco di Frascati e gli operatori del 118 con ambulanza ed eliambulanza, che lo hanno trasferito immediatamente all'ospedale San Camillo di Roma. Le sue condizioni sono molto gravi, le lame della motozappa hanno creato delle lesioni gravissime alla gamba, che non si sa se dovrà essere amputata.

Artena, operaio muore schiacciato dal trattore

Solo pochi giorni fa un operaio è morto dopo essere stato schiacciato da una ruota del trattore su cui stava lavorando. Si tratta di un uomo di cinquant'anni, per lui i soccorsi sono stati inutili, quando gli operatori del 118 sono arrivati era già morto. La tragedia è avvenuta intorno alle 9 del mattino, mentre l'uomo stava lavorando in un terreno di via del Pantano. Il trattore era in movimento, alla guida c'era un suo collega di ventinove anni: per sbaglio il mezzo è finito inavvertitamente su un avvallamento e il cinquantenne, che era seduto sul cofano anteriore, ha perso l'equilibrio ed è caduto a terra, rimanendo schiacciato sotto la ruota. Quando il collega, sotto shock, è riuscito a fermare il mezzo, era ormai troppo tardi.