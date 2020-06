È scattato questa mattina all'alba il blitz dei militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma nei confronti di sette persone accusate di aver costituito un vero e proprio ‘call center' della cocaina. Tra questi, anche Paolo Pirino, il giovane in carcere per l'omicidio di Luca Sacchi, il personal trainer di 24 anni ucciso con un colpo di pistola alla testa davanti al John Cabot Pub la notte tra il 22 e il 23 ottobre. L'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. Secondo quanto emerso dalle indagini l'organizzazione, con base a San Basilio, riceveva gli ordini via telefono da centinaia di clienti, dopodiché la cocaina gli veniva portata direttamente a casa dai pusher.