Avevano trasformato un alloggio popolare a San Basilio in una centrale per lo spaccio di cocaina. L'appartamento – tra l'altro da poco sgomberato dai suoi precedenti inquilini abusivi – presentava una nuova serratura e i sigilli erano stati tolti. A notare la ‘novità' gli agenti del Gruppo Tiburtino della Polizia Locale, impegnati in una serie di controlli nel quartiere alla periferia Nord-Est di Roma.

Quando gli agenti sono entrati all'interno, pensando ad un nuovo tentativo di occupazione, magari all'interno del mercato illegale degli alloggi gestito da gruppi criminali, hanno invece trovato quattro etti e mezzo di cocaina, già suddivisa per la maggior parte in dosi da vendere al dettaglio, oltre che un quantitativo minore di marijuana e hashish.

San Basilio è una delle più grandi piazze di spaccio della città, qui la criminalità organizzata organizza lo spaccio al dettaglio in modo piramidale, grazie a vedette, pusher e chi fa la ‘retta' (ovvero tiene lo stupefacente in case insospettabili in cambio di denaro. Tutta la droga trovata è stata sequestrata, mentre proseguono le indagini per capire risalire a chi avesse