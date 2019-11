Maxi operazione della Polizia di Roma Capitale questa mattina nel quartiere di San Basilio. Gli agenti hanno controllato 81 alloggi tra via Luigi Gigliotti e via Carlo Tranfo: a seguito del censimento sono state denunciate undici persone, mentre due appartamenti e quattro magazzini abusivi sono stati sequestrati. Quattro persone sono risultate occupanti prive di titolo, mentre diciannove solo le posizioni che dovranno essere verificate nei prossimi giorni. A supporto dell'operazione, in un quartiere completamente militarizzato, ha partecipato anche il personale del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri. Nel corso degli accertamenti è stata verificata non solo la regolarità nell'assegnazione degli alloggi, ma anche l'utilizzo di locali e magazzini. Tutte le macchine della zona sono state controllate, mentre sono state raccolte informazioni su 66 nuclei familiari.

Maxi operazione a San Basilio della Polizia Locale, sequestrate 29 auto

Per condurre questa maxi operazione di controllo sono stati impiegati 200 agenti. I poliziotti hanno censito 81 abitazioni: quattro persone non erano assegnatarie e sono state denunciate, così come altre quattro perché occupavano dei locali nel cortile del palazzo in via Gigliotti. Un uomo è stato denunciato perché aveva trasformato una mansarda in un'abitazione, mentre una donna e un anziano sono stati deferiti all'Autorità Giudiziaria perché non hanno voluto fornire le proprie generalità. Sono stati anche denunciati per resistenza e minacce a pubblico ufficiale. Le macchine controllate sono state circa cinquanta: di queste, ventinove sono state sequestrate perché prive di assicurazione, mentre otto tra moto e auto sono state rimosse perché abbandonate.