Blitz dei carabinieri nel quartiere di San Basilio, nella zona nord-orientale della Capitale, dove le forze nell'ordine ha sgominato una banda di spacciatori particolarmente "attiva". Nei pressi di un condominio locale, infatti, è stato sorpreso un ventiduenne romano a spacciare dosi di cocaina ad un giovane, ed è stato bloccato. Nei controlli dell'androne del palazzo, i carabinieri hanno poi ritrovato dosi di marijuana nascoste in un vano-contatore, mentre in casa del ventiduenne stesso sono state rinvenute altre dosi di cocaina ed hashish, oltre ai proventi dello spaccio consistenti in seicento euro.

Poco dopo, sempre a San Basilio, i carabinieri hanno arrestato un quarantaseienne originario di Bari, che dovrà scontare una condanna di dieci mesi a Rebibbia. Nella stessa notte, dopo numerosi controlli e perquisizioni ai posti di blocco, sono state in tutto identificate ottanta persone e verificati cinquantacinque veicoli. Due giovani, infine, sono stati segnalati alle autorità in quanto assuntori di droga, visto che sono stati trovati in possesso di materiale stupefacente di vario genere.