San Basilio, così il cane Ron fiuta 3 etti di cocaina nascosti nelle cassette della posta

Qualcuno aveva modificato le buche delle lettere in una palazzina di via Corinaldo a San Basilio per farne un nascondiglio per la droga spacciata per le strade del quartiere 24 ore su 24. I carabinieri hanno scoperto il deposito grazie al fiuto del cane Ron del Nucleo Cinofili. Sequestrati 3 etti di cocaina e 115 grammi di hashish.