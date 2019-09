Matteo Salvini attacca Virginia Raggi: e lo fa in una diretta su Facebook, a margine dei commenti verso il nuovo Governo Conte-bis, dal quale la Lega è rimasta esclusa dopo aver fatto cadere il primo Governo Conte. "In quest'anno ho fatto e provato di tutto per aiutare a governare Roma", ha detto Salvini, "ma se uno non è capace, non è capace. Mai vista Roma ridotta così‘". Un commento lapidario quello di Salvini, che attacca a tutto spiano la prima cittadina di Roma pentastellata.

Ma del resto, anche durante il breve "interregno" governativo tra Lega e Movimento Cinque Stelle, Salvini non era mai stato tenero nei confronti dell'amministratrice della Città Eterna. E che ora che il governo gialloverde non c'è più, la "guerra fredda" sembra destinata a diventare "calda" in breve tempo e "totale" in vista delle prossime elezioni comunali. Tanto che c'è chi non esclude che il Movimento Cinque Stelle possa trovare nella Capitale nel Partito Democratico un alleato per le prossime elezioni cittadini. Solo ipotesi, chiaramente, per adesso: del resto, non è escluso che proprio Virginia Raggi possa ricandidarsi a sindaco, magari a capo di una vasta coalizione di centro-sinistra con il Movimento Cinque Stelle. Salvo, ovviamente, eventuali ribaltoni o elezioni anticipate. Il mandato di Virginia Raggi a sindaco di Roma scadrà nel 2021, lo stesso anno in cui si voterà anche a Napoli (sindaco uscente De Magistris, lista DemA) e Milano (sindaco uscente Beppe Sala, Partito Democratico). Insomma, nelle tre città più importanti d'Italia è già iniziato il "turno preliminare" delle elezioni comunali.