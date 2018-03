in foto: Foto Facebook – Stazione Zoologica Anton Dohrn

Qualche giorno fa a Torvaianica, litorale sud di Roma, è stata recuperata una tartaruga marina della specie ‘caretta caretta'. Ritrovata spiaggiata, è stata soccorsa e ora si trova alla Stazione Zoologica Anton Dohrn di Portici per ricevere le cure necessarie prima di poter essere nuovamente liberata in mare. Dato che è stata salvata il 19 marzo, giorno della Festa del Papà, è stata chiamata Peppiniello.

La piccola tartaruga pesa solo 117 grammi ed è lunga circa 10 centimetri. Malnutrita e disidratata, la tartaruga è stata già sottoposta "alle dovute cure specialistiche", ha detto Sandra Hochscheid, direttrice Centro Ricerche Tartarughe Marine. "I piccoli che nascono sulle coste tirreniche rimangono nel Mediterraneo e incontrano temperature invernali anche sotto i 15 gradi", spiega l'esperta. Probabilmente la tartaruga si è trovata in difficoltà a causa delle basse temperature delle acque dovute alla rigidità dell'inverno. "Le basse temperature danneggiano i cuccioli. Per questo le loro attività naturali vengono sempre più ridotte e riscontrano difficoltà ad immergersi e trovare cibo", spiega Hocscheid. Ora i ricercatori dovranno verificare che il cucciolo non abbia la polmonite e poi dovranno aiutarlo a crescere e a farlo arrivare almeno a 30 centimetri di lunghezza prima di liberarlo in mare.